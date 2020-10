O ciclista britânico Simon Yates está fora da Volta a Itália, o Giro. O corredor de 28 anos testou positivo à covid-19 e já não vai para a estrada na oitava etapa, este sábado. A confirmação foi feita pela sua equipa, a Michelton-Scott.

Em comunicado, a equipa refere que o vencedor do Tirreno-Adriático teve «sintomas leves ontem [sexta-feira], nas horas seguintes à sétima etapa», o que levou a equipa médica realizou um primeiro teste rápido, que deu resultado positivo. Mais tarde, um segundo teste, PCR, «confirmou o resultado positivo».

Na mesma nota, a Michelton-Scott detalha que Yates continua com sintomas leves. «Ficou isolado no seu quarto durante o processo e foi transportado com segurança para um período de quarentena, no qual a equipa vai oferecer os melhores cuidados», adianta a nota, sem especificar o local do isolamento.

A situação levou a que toda a comitiva da Michelton-Scott fosse submetida a testes rápidos, «cada um deles com resultado negativo», o que permite, com autorização da organização, continuar em prova. Por precaução, os colegas de Yates «serão submetidos a mais testes nos próximos dias».

O pelotão do Giro, liderado pelo português João Almeida, percorre a oitava etapa esta tarde, nos 200 quilómetros que ligam Giovinazzo a Vieste.

#Giro UPDATE:@SimonYatess will not start today's stage of the @giroditalia following a positive COVID-19 result.



“Simon’s health remains our main concern and, thankfully, his symptoms remain very mild & he is otherwise in good health."



Full details 👇https://t.co/SX1Hwhf8Ex