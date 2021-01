O Sporting emitiu uma nota de pesar, através da qual manifestou estar de luto pelo falecimetno de Américo Figueiredo Raposo, um antigo ciclista da década de 50, que foi campeão com a camisola leonina.

«Américo Figueiredo Raposo faleceu no passado domingo, dia 17 de Janeiro, aos 88 anos. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de enaltecer e agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube», pode ler-se no site oficial.