O ciclista britânico Chris Froome (Israel Start-Up Nation) vai alinhar na segunda etapa da Volta a França, apesar das contusões na perna esquerda e no tórax, confirmou o quatro vezes vencedor do Tour nas redes sociais.

Depois de publicar uma fotografia com a legenda «preparado para o segundo round», o único tetracampeão da história da Volta a França disse aos jornalistas, à partida para a segunda etapa, em Perros-Guirec, que se sentia «bastante mal» esta manhã, mas que irá tentar concluir a tirada de deste domingo.

Froome foi uma das vítimas da segunda de duas quedas massivas ocorridas no sábado, durante a primeira etapa da 108.ª edição: o corredor da Israel Start-Up Nation caiu a pouco mais de sete quilómetros da chegada a Landerneau e ficou vários minutos sentado no chão, antes de regressar à estrada para cortar a meta mais de 14 minutos depois do vencedor da tirada, o francês Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quickstep).

Após a etapa, deslocou-se ao hospital para ser observado, com os exames médicos a não detetarem fraturas. «Mas há muitas inflamações e contusões na minha perna esquerda e no tórax», escreveu durante a madrugada nas redes sociais.

No fractures thankfully but there’s a lot of swelling & bruising to my left leg and thorax. I’m going to try get a good night’s rest & see how things look in the morning before making any decisions with the medical team. Thanks for the many messages of support X