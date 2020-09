Marc Hirschi (Sunweb) venceu a 12.ª etapa da Volta à França em bicicleta, a mais longa da edição deste ano, que ligou Chauvigny a Sarran Corrèze (218 quilómetros).

Depois de alguns ataques em etapas anteriores, o ciclista suíço conseguiu agora chegar isolado à linha de meta, à frente do francês Pierre Roland (B&B Hotels-Vital Concept), a 47 segundos, e do dinamarquês Kragh Andersen (Sunweb), a 52 segundos, enquanto que o pelotão chegou com dois minutos e meio de atraso.

A camisola amarela continue entregue ao esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).