O ciclista neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) venceu, este sábado, a segunda etapa da 109.ª edição da Volta a França, o Tour, ao impor-se ao sprint na cidade dinamarquesa de Nyborg, num dia em que o belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) ascende à liderança da geral, destronando o compatriota Yves Lampaert.

Em estreia no Tour, Jakobsen foi o mais forte no final dos 202,2 quilómetros entre as cidades dinamarquesas de Roskilde e Nyborg, cortando a meta com o tempo de 04:34.34 horas, à frente do novo camisola amarela - novamente segundo classificado tal como no contrarrelógio de abertura na sexta-feira - e do dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), terceiro.

Graças às bonificações, Van Aert vai vestir, pela primeira vez na sua carreira, a amarela da Volta a França, relegando o anterior líder, da Quick-Step Alpha Vinyl: Lampaert, que caiu a 20 quilómetros da meta, desce à segunda posição, estando a um segundo.

O esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), bicampeão em título, que sofreu uma queda na parte final da etapa, é terceiro, a oito segundos.

Quanto aos portugueses, Nelson Oliveira foi 71.º, chegando integrado no pelotão, com o mesmo tempo de Jakobsen, assim como Ruben Guerreiro, 175.º.

Na geral, Oliveira é 52.º, a 52 segundos de Van Aert. Guerreiro é 147.º, a um minuto e 39 segundos.

Este domingo, e antes da transferência da caravana do Tour para França na segunda-feira, corre-se a terceira etapa, com 182 quilómetros entre Vejle e Sonderborg.