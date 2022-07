O ciclista dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo) estreou-se esta sexta-feira a vencer uma etapa do Tour, ao impor-se vindo da fuga na 13.ª etapa, numa jornada tranquila para o camisola amarela, o seu compatriota Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Nos 192,6 quilómetros entre Bourg d'Oisans e Saint-Étienne, o campeão mundial de 2019 bateu ao ‘sprint’ o britânico Fred Wright (Bahrain-Victorious) e o canadiano Hugo Houle (Israel-Premier Tech), respetivamente segundo e terceiro na etapa,

A classificação geral não sofreu alterações nos lugares cimeiros, com Jonas Vingegaard, que chegou no pelotão a quase seis minutos do vencedor, a manter os 02.22 minutos de vantagem para o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) e os 02.26 para o britânico Geraint Thomas (INEOS), respetivamente segundo e terceiro, na véspera da 14.ª etapa, com 192,5 quilómetros que ligam Saint-Étienne a Mende.