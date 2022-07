Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma, venceu esta quarta-feira a 11.ª etapa da Volta a França, conquistando a camisola amarela a Tadej Pogocar.

O ciclista dinamaquês atacou a cinco quilómetros do alto e coroou isolado o Col du Granon, após 04h 18' 02'', cumprindo os 151,7 quilómetros com início em Albertville à frente do colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), segundo a 59 segundos, e do francês Romain Bardet (DSM), que foi terceiro.

O novo camisola amarela tem agora 02.16 minutos de vantagem sobre Bardet, novo segundo classificado, e 02.22 sobre Pogacar.

Num dia marcado pelo abandono de Mathieu van der Poel, depois do ciclista neerlandês ter andado em fuga desde os quilómetros iniciais.

A 12.ª etapa está agendada para esta quinta-feira, com uma distância de 165 km, que liga Briançon a Alpe D'Huez.