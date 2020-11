O ciclista português Iuri Leitão foi o principal destaque individual nos Europeus de pista na Bulgária, com três das seis medalhas conquistadas pela comitiva lusa. De regresso esta segunda-feira a Portugal, o corredor de Viana do Castelo assumiu que «têm sido dias inesquecíveis» e espera que estes resultados sejam uma rampa de lançamento na carreira.

«Parti com o objetivo de fazer o melhor possível e sair com três medalhas é único e gratificante, espero que isto me abra portas para continuar a trazer grandes resultados para Portugal», afirmou Iuri Leitão, aos jornalistas, à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro».

«Não posso mentir, é um sonho tornado realidade, nunca pensei sair deste Europeu com uma medalha de cada», disse, ainda, admitindo que tem tido contactos de equipas, mas que ainda vai decidir o melhor para o seu futuro, no qual pesa o aspeto desportivo, mas também o financeiro. «Tenho tido alguns contactos e tenho de pensar bem para decidir o melhor para mim», respondeu.

Maria Martins, bronze no omnium, também falou numa prestação portuguesa positiva. «Foi um Europeu muito positivo para toda a equipa, esta [medalha] tem um sabor especial pelo ano difícil que tivemos todos e é especial estar com esta equipa ao lado e termos este sucesso, estou orgulhosa», disse a atleta, que vai a Tóquio aos Jogos Olímpicos. «É a competição de topo e o meu principal objetivo, quero apresentar-me na melhor forma e vou preparar-me e espero orgulhar a nossa bandeira», apontou.

O selecionador nacional, Gabriel Mendes, destacou que estes resultados «refletem todo um processo de trabalho que estes jovens talentosos têm vindo a fazer ao longo dos anos». «Precisam de ter condições de fazer o seu trabalho para manter esta linha», acrescentou, dizendo que o sucesso do ciclismo luso em 2020, pela sua parte, assenta nos «programas de treino e controlo de treino organizados e estruturados a pensar na preparação específica destas competições».

Portugal, que levou quatro atletas aos Europeus de pista na Bulgária, somou um total de seis medalhas, duas delas de ouro, as primeiras da história do ciclismo luso na pista em elites. Houve ainda duas pratas e dois bronzes.