Amaro Antunes venceu este domingo a Volta a Portugal em bicicleta e no final fez a festa, ele que repetiu o triunfo do ano passado na prova maior do ciclismo nacional. O ciclista algarvio festejou logo após passar a meta, ele que ganhou a Volta a Portugal com uma vantagem de dez segundos sobre Maurício Moreira, da Efapel.