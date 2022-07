A quinta etapa da Volta a França feminina, esta quinta-feira, voltou a ficar marcada por quedas, com dezenas de ciclistas envolvidas numa colisão em massa a 46 quilómetros do final.

O pelotão seguia a cerca de um minuto e meio da frente da corrida quando uma queda derrubou cerca de metade dos elementos que ali seguiam, causando um verdadeiro engarrafamento na estrada, com bicicletas a monte e problemas para algumas ciclistas.

A dinamarquesa Emma Norsgaard (Movistar) foi das mais afetadas e foi mesmo forçada a abandonar o Tour. De acordo com a informação disponibilizada pelo Tour através do seu sítio oficial, Lotte Kopecky e Chantal van den Broek-Blaak (SD Worx) foram outras ciclistas envolvidas, sendo que Broek-Blaak sofreu mesmo uma lesão no braço direito.

O Tour feminino já tinha ficado marcado por várias quedas e uma colisão impressionante na segunda etapa e, na quarta etapa, na quarta-feira, por uma colisão entre uma ciclista e o carro da própria equipa.

Quanto à etapa, que ligou Bar-le-Duc a Saint-Dié-Des-Vosges ao longo de 176 quilómetros, a neerlandesa Lorena Wiebes venceu ao sprint, ao fim de 04h32m16s, superando a italiana Elisa Balsamo (Trek – Segafredo) e a compatriota e atual líder da classificação geral Marianne Vos (Jumbo – Visma), segunda e terceira classificadas na tirada, respetivamente.

Na classificação geral, Marianne Vos continua a liderar, tendo aumentado para 20 os segundos de vantagem para a italiana Silvia Persico (Valcar – Travel & Service) e para a polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon//Sram Racing), segunda e terceira na geral, respetivamente. Vos beneficiou do terceiro lugar na etapa, tendo ganho quatro segundos de bonificação.

Na sexta-feira, decorre a sexta e penúltima etapa, com 129 quilómetros entre Saint-Dié-Des-Vosges e Rosheim.