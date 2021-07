O ciclista britânico Mark Cavendish venceu, esta quinta-feira, ao sprint, a sexta etapa da Volta a França em bicicleta, cortando a meta em primeiro, ao sprint, na ligação de 160,6 quilómetros entre Tours e Châteuroux.

Cavendish, que já tinha ganho a quarta etapa desta edição – cinco anos depois do seu último triunfo no Tour – superou o belga Jasper Philipsen (Alpecin – Fenix) e o francês Nacer Bouhanni (Arkea – Samsic), segundo e terceiro, respetivamente, com o mesmo tempo de Cavendish (03:17:36 minutos).

O português Ruben Guerreiro (Education - Nippo) foi 100.º, com o mesmo tempo do vencedor. Rui Costa (UAE - Team Emirates) foi 155.º, gastando mais um minuto e 51 segundos.

Com esta vitória, Cavendish, 36 anos, volta a surpreender pela positiva neste Tour, prova na qual consegue a sua 32.ª vitória em etapas na história: fica a apenas duas de igualar o recordista Eddy Merckx (34).

O holandês Mathieu Van der Poel (Alpecin – Fenix) mantém a liderança da classificação geral (20h09m17s), com oito segundos de vantagem para o esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Na geral, Ruben Guerreiro é 31.º, a quatro minutos e 47 segundos de Van der Poel. Rui Costa é 94.º, a 16 minutos e 32 segundos.

A mais longa etapa disputa-se na sexta-feira, com 249,1 quilómetros entre Vierzon e Le Creusot.