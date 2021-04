O belga Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) e o cazaque Yevgeniy Fedorov (Astana) foram expulsos este domingo da Volta a Flandres, após um desentendimento nos quilómetros iniciais da clássica belga.

O momento entre os dois ciclistas aconteceu à entrada para o quilómetro 15, quando se davam as primeiras tentativas de fuga. Fedorov acelerou na frente do pelotão, antes de parar de pedalar repentinamente, algo que desagradou a Vergaerde, que encostou ombro a ombro com o cazaque.

Como resposta, Fedorov cortou a trajetória ao belga, num movimento que quase proporcionou uma queda a vários ciclistas. Tudo aconteceu ainda a largos 240 quilómetros da meta de uma clássica na qual os ciclistas pedalam 254,3 quilómetros este domingo.

Após a visualização das imagens, os comissários decidiram expulsar os dois corredores, numa decisão anunciada também na conta oficial do Twitter da prova.

A Volta à Flandres é o segundo ‘monumento’ da temporada e, este domingo, liga Antuérpia a Oudenaarde. Mathieu Van der Poel foi o campeão do ano passado e está na luta para revalidar a vitória.