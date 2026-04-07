O ciclista francês Paul Seixas (Decathlon), de ascendência portuguesa, consolidou nesta segunda-feira a liderança na Volta ao País Basco, depois de vencer isolado a segunda etapa.

Após ter vencido o contrarrelógio da primeira etapa, o jovem gaulês, segundo na Volta ao Algarve, voltou a triunfar, desta feita na primeira etapa de montanha da 65.ª edição da Volta ao País Basco. Levou 4:10.40 horas para cumprir os 164,1 quilómetros entre Pamplona e Cuevas de Mendukilo.

A fuga do dia esteve sempre controlada pelo pelotão, apesar de o francês Bruno Armirail (Visma-Lease a Bike) ainda ter sido líder virtual, mas a esperança dos seis fugitivos acabou a pouco mais de 25 quilómetros da meta, quando Paul Seixas atacou, sem que nenhum dos outros candidatos conseguisse responder.

Sem rival à altura na subida para San Miguel de Aralar, Seixas foi aumentando a vantagem e cortou a meta 1.25 minutos antes do primeiro grupo perseguidor, liderado pelo dinamarquês Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), seguido do esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Na quarta-feira corre-se a terceira etapa, com 152,8 quilómetros, com partida e chegada em Basauri, num percurso com três contagens de montanha, duas de segunda categoria e uma de terceira, a última a quase 30 quilómetros da meta.

A etapa ficou marcada ainda por um momento insólito. A dado momento, Paul Seixas teve de contornar um espetador caído no chão, que parece ter sido atropelado. Não foi impedimento para Seixas.