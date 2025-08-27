Na quinta etapa da Volta à Espanha, mais conhecida somente por Vuelta, um protesto pró-Palestina dificultou a passagem de uma equipa israelita, nesta quarta-feira.

No contrarrelógio por equipas que saiu de Figueres, na província de Girona, um grupo de pessoas bloqueou a estrada envergando bandeiras da Palestina e mensagens de ordem, quando passavam os ciclistas da Israel-Premier Tech.

Perante este 'cordão' improvisado na estrada, as motos que acompanhavam os ciclistas da equipa israelita conseguiram desmobilizar os manifestantes e fazer com que os atletas seguissem caminho.

Um episódio que afetou, com certeza, o rendimento da Israel-Premier Tech neste contrarrelógio. Ficaram 54 segundos atrás dos vencedores EAU Emirates, que contam com os protugueses João Almeida e Ivo Oliveira.

Não é a primeira vez que estes protestos pró-Palestina acontecem durante provas de ciclismo. O mesmo aconteceu no Giro de Itália e no Tour de França este ano.