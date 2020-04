A Volta a França vai manter-se nas datas estipuladas depois de um primeiro adiamento . A prova vai arrancar a 29 de agosto e os ciclistas vão subir ao pódio no dia 20 de setembro, apesar do Governo ter proibido eventos desportivos com mais de cinco mil espectadores até setembro.Em declarações à Agência EFE, o Ministério do Desporto francês precisou que as ordens anunciadas por Édouard Philippe, na última terça-feira, «não impõem a anulação do Tour», ao contrário do que sucedeu com a Liga de futebol gaulesa.O «Tour» já foi adiado, tendo estado inicialmente agendado para decorrer entre 27 de junho e 19 julho, mas, devido à proibição de qualquer evento antes de 15 de julho, foi prorrogado para agosto, onde, para já, permanece. O ministério garantiu ainda que vão «tomar decisões mais concretas nas próximas semanas», dado que tudo depende da situação pandémica no país.Outras questões mediáticas deparam-se com a forma com que os atletas vão chegar ao Tour, dado que, por exemplo, o colombiano Egan Bernal teve autorização para treinar na sua cidade, enquanto os ciclistas franceses só poderão começar a pedalar na estrada a partir de 11 de maio, e com a realização de uma corrida "de preparação" para os atletas chegarem em forma à prova mais importante da época.