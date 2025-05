O dinamarquês Mads Pedersen (Lidl-Trek) é o primeiro a vestir de rosa na 108.ª edição da Volta a Itália, depois de ter vencido a etapa inicial da prova, que se realizou em solo albanês, com o tempo de 3:36.24 horas.

«Esta é, agora, a minha etapa favorita. Ganhá-la e poder vestir a camisola rosa é incrível, sobretudo depois de um fantástico trabalho da equipa, que pude recompensar com a vitória. É a primeira camisola de líder que visto no Grand Tour. É muito bom», comentou o ciclista, no final da tirada.

Pedersen terminou a etapa, decidida ao sprint, à frente do belga Wout van Aert (Visma-Lease a bike) e do venezuelano Orluis Aular (Movistar), que fecharam o pódio.

«Atacar na subida, encurtar o grupo e, depois, sprintar» foi o plano desenhado pela Lidl-Trek para conquistar a vitória na etapa, mesmo com Wout van Aert por perto. «Temos sempre de o temer porque é um ciclista muito, muito bom. Temos de gerir isso com respeito e um pouco de receio, também. Hoje, tive pernas para concluir o trabalho, pela equipa», referiu Pedersen.

Graças às bonificações, o dinamarquês lidera a geral da Volta a Itália com quatro segundos de avanço sobre Van Aert e seis sobre Aular.

Quanto ao português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) terminou a etapa no 108.º posto, a 8:18 minutos do vencedor.

No sábado, ainda em território albanês, corre-se a segunda etapa do Giro, com um contrarrelógio individual de 12,7 quilómetros, na capital Tirana.