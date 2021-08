Esta segunda-feira cumpre-se o dia de descanso da Volta a Portugal em bicicleta. Alejandro Marque, da Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel, vai entrar na última semana com a camisola amarela, fruto do triunfo no Alto da Torre, na terceira etapa. No entanto, a etapa de domingo trouxe uma forte aproximação de Amaro Antunes, da W52- FC Porto e Frederico Figueiredo, da Efapel. Ambos estão, agora, a cinco e a 25 segundos do espanhol, respetivamente.

Ainda na luta pela Volta estão os corredores entre a quarta posição, ocupada por Jóni Brandão, da W52- FCPorto, que está a um minuto e oito segundos do líder, e a oitava posição, de João Rodrigues, também da formação portista, a cerca de um minuto e meio.

Entre as restantes etapas, destacar as três chegadas em alto: à Nossa Senhora da Assunção, já esta terça-feira; à Serra do Larouco, na sexta-feira; e à Senhora da Graça, no sábado. O contrarrelógio final na cidade de Viseu, de mais de 20 quilómetros, deverá também marcar bastantes diferenças na classificação geral.