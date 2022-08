O diretor da equipa Rádio Popular-Paredes-Boavista confirmou, esta terça-feira, o afastamento do ciclista Daniel Freitas da 83.ª Volta a Portugal, depois de a casa do atleta axadrezado ter sido alvo de buscas.

«Confirmo as buscas na casa do Daniel Freitas. Independentemente de não sabermos se foi constituído arguido ou não – não sabemos de nada -, porque só foi ao fim da manhã, decidimos, para já, substituí-lo na Volta a Portugal», revelou à Lusa José Santos.

Segundo o diretor desportivo da Rádio Popular-Paredes-Boavista, «caso se confirme qualquer facto que se possa considerar ilícito», Daniel Freitas «é expulso da equipa e é rescindido o contrato», garantiu.

José Santos esclareceu ainda que as buscas realizadas esta terça-feira pela Polícia Judiciária no âmbito da operação ‘Prova Limpa’ incidiram apenas sobre o corredor de 31 anos, que no ano passado chegou a vestir a amarela da Volta a Portugal, e não sobre a equipa.

Freitas, que representou a W52-FC Porto entre 2016 e 2018, vai ser substituído pelo espanhol Guillermo García no alinhamento da Rádio Popular-Paredes-Boavista para a 83.ª Volta a Portugal, que arranca na quinta-feira em Lisboa.

A União Ciclista Internacional (UCI) retirou, na semana passada, a licença desportiva à W52-FC Porto, depois de oito dos seus ciclistas, além de dois elementos do staff terem sido suspensos preventivamente pela Autoridade Antidopagem de Portugal.