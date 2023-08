Adrián Bustamante (Kelly-Simoldes-UDO) venceu a oitava etapa da Volta a Portugal, que ligou Boticas a Fafe (146,7km).

O ciclista colombiano chegou com o mesmo tempo dos espanhóis Mikel Iturria e Luis Ángel Maté, ambos da Euskaltel-Euskadi, que completaram o pódio.

A camisola amarela continua na posse do suíço Colin Stüssi (Voralberg), que tem 28 segundos de vantagem sobre o russo Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor) e Luis Ángel Maté.

Para este sábado está agendada a nona e penúltima etapa, com partida em Paredes e a chegada mítica no alto da Senhora da Graça, em Mondim de Basto. São 174,5 quilómetros de enorme dureza, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última das quais na linha de chegada.