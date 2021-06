A 38.ª edição da Volta ao Alentejo vai contar com um pelotão de 133 ciclistas divididos por dezanove equipas que vão para a estrada de 23 a 27 deste mês, com início em Reguengos de Monsaraz e final em Évora.

Esta edição da «Alentejana», que marca o regresso da prova após o seu cancelamento em 2020, devido à pandemia de covid-19, foi apresentada esta terça-feira no auditório municipal de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

No final da apresentação, em declarações à agência Lusa, o diretor da prova, Joaquim Gomes, disse acreditar que, apesar da pandemia de covid-19, estão reunidos «todos os condimentos» para fazer desta «Alentejana» uma «edição de muito sucesso».

«Com a experiência adquirida com a Volta a Portugal do ano passado, estamos em condições de avançar com esta edição» e «acreditamos que temos todas as ferramentas ao nosso alcance para iniciar a prova com tranquilidade», afirmou.

Joaquim Gomes sublinhou que, no caso de serem detetados casos positivos ao novo coronavírus na comitiva, «estão delineados os procedimentos» a adotar para a prova prosseguir, admitindo «excluir da corrida quem tiver que ser excluído».

Segundo o diretor da prova, antes do início da corrida, todos os elementos das equipas vão ter que fazer testes PCR, assim como o colégio de comissários e os membros da organização que «contactem mais de perto com os ciclistas».

A 38.ª Volta ao Alentejo em bicicleta, com um total de 819 quilómetros, vai contar com a participação de ciclistas de doze equipas portuguesas e de sete estrangeiras.

W52/FC Porto, Louletano/Loulé Concelho, Efapel, Tavfer-Measindot-Mortágua, Antarte Feirense, Kelly–Simoldes–UD Oliveirense, Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel, Rádio Popular/Boavista, LA Alumínios/LA Sport, Fortuna/Maia, Crédito Agrícola/Almodôvar e Sicasal/Miticar-Torres Vedras são as equipas portuguesas participantes.

Já o «contingente» estrangeiro é constituído pelas equipas da Caja Rural, Euskaltel, Burgos, Kern Pharma, todas de Espanha, Protouch, da África do Sul, Nippo Conti, da Suíça, e Swift Carbon, do Reino Unido.

Pela quinta vez consecutiva, a prova vai começar em Reguengos de Monsaraz, no dia 23 deste mês, e vai terminar em Évora, na Praça do Giraldo, considerada a sala de visitas da cidade alentejana.