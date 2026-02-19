Volta ao Algarve: João Almeida ataca, mas Paul Seixas vence etapa
Português foi terceiro classificado no Alto da Fóia, ainda atrás de Juan Ayuso, que é o novo líder da geral, com o mesmo tempo do jovem francês. António Morgado foi o segundo melhor luso na etapa, terminando em 20.º
O ciclista francês Paul Seixas, que tem ascendência portuguesa, venceu a segunda etapa da Volta ao Algarve, no Alto da Fóia, esta quinta-feira. O português João Almeida (UAE Team Emirates) foi terceiro, ainda atrás do espanhol Juan Ayuso (Lidl - Trek), num final ao sprint entre os três.
João Almeida atacou à entrada para o último quilómetro, mas Paul Seixas, considerado uma das grandes promessas do ciclismo mundial para os próximos anos, superiorizou-se ao atacar já dentro dos 500 metros finais. O jovem de 19 anos de Lyon, com raízes lusas, ficou na frente nas últimas curvas, ainda foi ameaçado por Ayuso nos metros finais, mas conseguiu manter-se na frente ao passar na meta.
Seixas consegue a sua primeira vitória como sénior, tendo concluído os 157,1 quilómetros entre Portimão e o Alto da Fóia (Monchique) em 03h49m50s. Ayuso e Almeida registaram o mesmo tempo.
VÍDEO - foi assim o último quilómetro da etapa:
Já o escocês Oscar Onley (INEOS Grenadiers) ficou um pouco para trás no quilómetro final e foi quarto classificado na etapa, a quatro segundos do trio da frente. O norte-americano Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) foi quinto, a seis segundos. Daí para trás, todos chegaram a mais de 20 segundos.
A seguir a Almeida, o melhor português foi o seu colega de equipa António Morgado, 20.º classificado na etapa, a um minuto e 13 segundos.
Na classificação geral, Juan Ayuso é o novo líder, com o mesmo tempo de Paul Seixas (08h10m44s). João Almeida subiu ao terceiro lugar, estando a seis segundos de ambos. Onley é quinto a 14 segundos e Riccitello quinto a 16 segundos.
Esta sexta-feira, o pelotão tem contrarrelógio em Vilamoura, de 19,5 quilómetros, num dia que vai, por certo, cavar diferenças relevantes antes das duas últimas etapas no fim de semana.