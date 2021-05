O ciclista irlandês Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step) venceu esta quarta-feira, ao sprint, a primeira etapa da 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, na ligação de 189,5 quilómetros, entre Lagos e Portimão.

Bennett cortou a meta ao final de 04:37:41 horas, vencendo por escassos centímetros o holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), segundo classificado. O pódio da etapa foi fechado pelo espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural).

Entre os portugueses, destaque para o campeão da Europa de pista (scratch), Iuri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua), que foi o melhor luso na etapa, ao terminar no quinto lugar. No top-10 terminou ainda outro nome nacional, Rui Oliveira (UAE-Team Emirates), no oitavo posto.

A etapa ficou ainda marcada por uma queda na reta final, ainda fora dos três últimos quilómetros.

A segunda etapa, entre Sagres e Fóia (Monchique), corre-se na quinta-feira, com mais 182,8 quilómetros e muita montanha para o pelotão da prova.

CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA/GERAL (Após 1.ª Etapa):

1.º: Sam Bennett (Deceuninck – Quick Step), 04h37m41s

2.º: Danny Van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), m.t

3.º: Jon Aberasturi (Caja Rural), m.t

4.º: Stanislaw Aniolkowski (Bingoal-Wallonie Bruxelles), m.t

5.º: Iuri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua), m.t

6.º: Michael Morkov (Decenuninck – Quick Step), m.t

7.º: Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon)

8.º: Rui Oliveira (UAE-Team Emirates), m.t

9.º: Ethan Hayter (Ineos Grenadiers), m.t

10.º: Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi), m.t

Nas outras classificações, Sam Bennett é também o primeiro líder dos pontos (25 pontos), Jon Irisarri (Caja Rural) é o primeiro líder da montanha com três pontos e, na juventude, o líder é Jarrad Drizners. Por equipas, lidera a UAE-Team Emirates).