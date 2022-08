O ciclista português João Matias (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados) venceu, este sábado, a segunda etapa da Volta a Portugal, com Rafael Reis (Glassdrive-Q8-Anicolor) a manter a liderança na véspera da subida à Torre.

No final dos 181,5 quilómetros, entre Badajoz (Espanha) e Castelo Branco, Matias venceu em 04:42.21 horas, o mesmo tempo do norte-americano Scott McGill, vencedor na véspera (Wildlife Generation Pro Cycling) e do uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor), segundo e terceiro, respetivamente.

Na geral, Rafael Reis mantém a liderança, à frente de Mauricio Moreira e do britânico Oliver Rees (Trinity Racing), que ocupam os dois seguintes lugares do pódio, ambos a nove segundos.

No domingo, os candidatos à vitória final vão ter o primeiro grande teste, com a chegada à Torre (Covilhã), na Serra da Estrela, com a meta a coincidir com uma contagem de categoria especial, 159 quilómetros após a partida da Sertã.