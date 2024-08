Depois de uma semana sem grande brilho por parte da UAE Team Emirates na Vuelta, o ciclista britânico Adam Yates deu uma prova de força a nível individual e também para a própria equipa, ao vencer isolado a nona etapa, num dia marcado pela desistência do seu colega de equipa, o português João Almeida, antes do arranque.

Na etapa de 178,5 quilómetros entre Motril e Granada, Yates venceu a solo, passando na meta ao fim de 04h42m28s, depois de um ataque a 58 quilómetros da meta.

Yates venceu a tirada com com 1.39 minutos de vantagem para o equatoriano Richard Carapaz (EF Education-Easy Post) e 3.45 minutos para o australiano Ben O’Connor (Decathlon AG2R), 2.º e 3.º, respetivamente.

O britânico dá uma prova de força e ganha créditos na luta pela classificação geral, que continua a ser liderada por Ben O’Connor.

O australiano mantém a camisola vermelha no corpo, tendo bonificado quatro segundos, o que lhe confere agora uma vantagem de 3.53 minutos para o esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo classificado. Carapaz protagonizou a grande subida na geral, do 18.º para o 3.º lugar (!), fechando agora o pódio da Vuelta, a 4.32 minutos de O’Connor. A menos de cinco minutos do australiano está também o espanhol Enric Mas (Movistar Team), agora 4.º classificado, a 4.35 minutos.

Adam Yates, vencedor da etapa, é 7.º na geral, a 5.30 minutos de O'Connor, tendo ainda à sua frente o espanhol Mikel Landa (T-REX – Quick-Step, 5.º a 5.17 minutos) e o alemão Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe, 6.º a 5.29 minutos).

O português Nélson Oliveira (Movistar Team) foi 43.º na etapa (+23.29 minutos) e é 65.º na geral, a 57.58 minutos de O'Connor.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o primeiro dia de descanso desta edição da Vuelta.