O francês Florian Sénéchal venceu esta sexta-feira a 13.ª etapa do Volta a Espanha em bicicleta.

Num final em terreno plano pouco visto, marcado por diferenças entre pequenos grupos, Sénéchal beneficiou do problema mecânico do seu colega de equipa na Deceuninck-Quickstep, Fabio Jakobsen, e foi o ‘sprinter’ de serviço da equipa belga.

Sénéchal bateu Matteo Trentin, da UAE-Emirates, num ‘sprint’ a dois. Alberto Dainese, da DSM, foi terceiro, a dois segundos.

Na geral, não houve alterações de maior, uma vez que a maioria do top 10 chegou no mesmo grupo. Odd Christian Eiking, da Intermarché-Wanty Gobert, lidera com 58 segundos de vantagem para Guillaume Martin, da Cofidis, e 1:56 minutos para Primoz Roglic, da Jumbo-Visma.

Sábado, o pelotão regressa às montanhas, com uma etapa de 165,7 quilómetros entre Don Benito e o Pico Villuercas, subida de 1.ª categoria.