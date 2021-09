Dia grande para Primoz Roglic na Volta a Espanha em bicicleta. O corredor de Jumbo-Visma foi o vencedor da 17.ª etapa, com final nos Lagos de Covadonga, e subiu de novo ao primeiro lugar da classificação geral.

A etapa foi muito movimentada desde o início, com vários grupos de ciclistas a tentarem integrar a fuga do dia, que não se veio a materializar.

A mais de 60 quilómetros da meta, na segunda ascensão do dia a La Collada Llomena, Egan Bernal, da Ineos, atacou no grupo de favoritos, levando com ele Primoz Roglic. Os dois mantiveram-se juntos até aos primeiros quilómetros da subida aos Lagos de Covadonga, quando Roglic conseguiu distanciar o colombiano.

O líder até esta quarta-feira, Odd Christian Eiking, da Intermarché-Wanty Gobert, teve um dia para esquecer, ao perder o contacto ainda na penúltima subida. Eiking chegou mesmo a cair na última descida, e terminou a mais de nove minutos de Roglic.

O esloveno ganhou a etapa com 1:37 minutos para o grupo de perseguidores, que incluía, entre outros, Egan Bernal, Jack Haig, da Bahrain-Victorious, e Enric Mas e Miguel Ángel López, ambos da Movistar.



Na geral, Roglic lidera com 2:22 minutos para Mas e 3:11 para López.

Esta quinta-feira, o pelotão enfrentará nova jornada montanhosa, com final no Altu d’El Gamoniteiru, subida de categoria especial, após outras três ascensões, duas delas de primeira categoria.