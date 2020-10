Pela primeira vez em 78 anos, não há Paris-Roubaix. Uma das clássicas mais emblemáticas do ciclismo de estrada, realizada no Norte de França num só dia, foi cancelada devido à covid-19. O anúncio foi feito pela organização, na manhã desta sexta-feira.

«A pedido do prefeito do Nord, do prefeito dos Hauts-de-France e seguindo o anúncio de ontem [quinta-feira] do ministro da saúde Olivier Verán, que colocou a metrópole de Lille em alerta máximo, a 118.ª edição do Paris-Roubaix, a primeira Paris-Roubaix feminina, originalmente agendada para 25 de outubro, não vai ser organizada», refere o comunicado.

A prova, inicialmente prevista para 12 de abril deste ano, já tinha sido adiada, devido à pandemia.

Aquele que é um dos cinco «monumentos» do ciclismo – além da Milão-Sanremo, da Volta à Flandres, da Liège-Bastogne-Liège e da Volta à Lombardia – volta em 2021, a 11 de abril.

A última edição teve como vencedor o belga Philippe Gilbert. A Bélgica é mesmo o país com mais vitórias – 57 – e tem os dois ciclistas com mais triunfos: Roger De Vlaeminck e Tom Boonen venceram por quatro vezes cada.