O FC Porto e o Sporting defrontam-se novamente este domingo, no Dragão Arena, no terceiro jogo da final do campeonato de hóquei em patins.

Nesta altura, a final está empatado, depois de o FC Porto vencer o primeiro jogo e o Sporting vencer o segundo jogo. O campeão será encontrado à melhor de cinco jogos.

