O Benfica conquistou a oitava Supertaça feminina de hóquei em patins, ao vencer por 3-1 o Clube Atlético de Campo de Ourique (CACO), em jogo disputado no Pavilhão de Alverca.

Depois de na última época vencer o campeonato e a Taça de Portugal, o Benfica chegou à oitava Supertaça consecutiva com golos de Marlene Sousa (dois minutos), Maria Sofia Silva (43) e Cata Flores (48), enquanto pelo CACO marcou Sara Fernandes (nove).

«Este triunfo é resultado de muito trabalho, muita união dentro e fora da pista. Conseguimos ser uma verdadeira equipa e isso faz diferença nos momentos mais apertados. É sempre especial vencer mais um troféu. Agora é pensar no próximo», disse no final a capitã benfiquista, Marlene Sousa, citada pelo site do clube.