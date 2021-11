O Benfica venceu hoje na Finlândia o Cocks, por 37-32, em jogo da Liga Europeia de andebol.

O Cocks conseguiu ser mais forte na primeira parte, atingindo o intervalo com 18-15 a seu favor. Depois, no segundo tempo, mandou o Benfica, que empatou no minuto 37 e encerrou com uma diferença final de cinco golos.

O sérvio Petar Djordjic foi a grande figura dos encarnados, ao marcar 12 golos em 12 remates. Destaque também para o guarda-redes Gustavo Capdeville, que defendeu 40 por cento dos remates.

Com este resultado, os encarnados lideram o grupo B, com seis pontos, enquanto os finlandeses seguem no sexto e último lugar, ainda sem pontos.

A equipa comandada por Chema Rodríguez volta a jogar na sexta-feira para a Liga portuguesa, contra o Vitória de Setúbal, e na próxima semana recebe o HBC Nantes, de França, para a Liga Europeia.