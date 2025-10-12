A tenista norte-americana Coco Gauff, número três do ranking mundial, conquistou este domingo o torneio de Wuhan, na China, ao vencer na final a sua compatriota Jessica Pegula, sexta classificada do ranking, em dois sets.

Coco Gauff, de 21 anos, garantiu o 11.º título de singulares na carreira, ao vencer Pegula por 6-4 e 7-5, ao fim de uma hora e 44 minutos de jogo.

Este é a segunda conquista do ano para Gauff, após a vitória em Roland Garros, em junho, torneio em que venceu na final a bielorrussa Aryna Sabalenka, naquela que foi a sua segunda vitória num Grand Slam, após o Open dos Estados Unidos, em 2023.

O triunfo deste domingo em Wuhan vale a Coco Gauff o seu terceiro Masters 1000 da carreira, depois de ter vencido em Cincinnati em 2023 e em Pequim em 2024.