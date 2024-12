Da Federação Portuguesa de Futebol para o Comité Olímpico de Portugal. É este o trajeto que Fernando Gomes, presidente cessante da FPF, quer delinear. Anunciou a candidatura à presidência do Comité Olímpico de Portugal nesta sexta-feira.

Recorde-se que Fernando Gomes chega ao fim do mandato em 2025, após 13 de liderança no organismo que tutela o futebol português, bem como o futsal e o futebol de praia.

Numa mensagem de vídeo, Gomes assegura que «vive» e «sente» as «emoções do desporto e do olimpismo» desde os anos em que praticava basquetebol.

Fernando Gomes sublinha o respeito pelo «pensamento de José Manuel Constantino», antigo dirigente do COP que faleceu em agosto, ainda em funções.

O ainda presidente da FPF destacou o apoio público de quatro federações - basquetebol, canoagem, râguebi e ténis -, para a sua candidatura, bem como «contactos» de «vários campeoes olímpicos» e outros organismos.

[Notícia atualizada às 17h01]