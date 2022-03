José Manuel Constantino foi reeleito presidente do Comité Olímpico de Portugal, nesta quinta-feira.

O terceiro mandato foi confirmado com 153 votos em 182 possíveis: dos 34 membros ordinários – 33 federações olímpicas, com quatro votos, e a Comissão de Atletas Olímpicos, com um – votaram 30 na sede do Comité Olímpico de Portugal, e todos estes votos expressos foram para Constantino.

Artur Lopes e Vicente Araújo vão ser os vice-presidentes do COP, numa comissão executiva reforçada com João Paulo Villas-Boas, Sameiro Araújo e Ulisses Pereira, em detrimento de Rosa Mota, António Aleixo e Hermínio Loureiro, este último com mandato suspenso.

João Rodrigues (vela), Beatriz Gomes (canoagem) e Teresa Gaspar (judo), antigos atletas olímpicos, são vogais da nova direção, enquanto que Marçal Grilo volta a encabeçar o Conselho de Ética e Leandro Silva o Conselho Fiscal.