Após a morte de José Manuel Constantino, em agosto deste ano, Artur Lopes foi designado como seu sucessor enquanto presidente do Comité Olímpico de Portugal, estando previstas eleições para o ano de 2025.

Já começam a surgir candidaturas para o cargo. José Manuel Araújo, secretário-geral do COP desde março de 2013, vai formalizar a sua candidatura no dia 20 de novembro, no Auditório Comandante Vicente Moura, na sede do COP, pelas 18 horas.

Araújo é visto como o braço direito da presidência de José Manuel Constantino. Tem experiência em cargos diretivos relacionados com o desporto, entre eles presidente da Assembleia-geral da Federação de Ginástica de Portugal de 2004 a 2012, membro do Conselho de Arbitragem Desportiva do TAD de 2015 a 2023 ou membro do Conselho Nacional do Desporto 2011 a 2013.

O lisboeta foi o primeiro português eleito para a Comissão Executiva dos Comités Olímpicos Europeus para o quadriénio 2021-2025.