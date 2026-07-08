O Comité Olímpico Internacional (COI) suspendeu provisoriamente a sanção ao Comité Olímpico Russo (ROC), permitindo o retorno de atletas russos a eventos mundiais, entre as quais as qualificações para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.

A suspensão do ROC foi decretada no outono de 2023. A decisão de reverter esta medida foi motivada pelo facto de este já contar com organizações desportivas de regiões ucranianas ocupadas nos seus membros.

O levantamento de restrições não garante ainda a exibição da bandeira, do hino, das cores ou de quaisquer elementos de identificação da Rússia nos Jogos Olímpicos.

A medida é tomada precisamente dois meses depois do levantamento das restrições aos atletas da Bielorrússia, que por sua vez já é certo que podem competir com os símbolos nacionais.