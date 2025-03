Kirsty Coventry foi eleita presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) e torna-se na primeira mulher a assumir o cargo.

«Este é um momento extraordinário. Quando era uma menina de nove anos [idade com que começou no desporto], nunca pensei poder vir a estar aqui um dia, podendo retribuir a este nosso movimento [olímpico] incrível», confessou a antiga nadadora, de 41 anos, durante a 144.ª sessão do COI.

Coventry, que conquistou a maioria dos votos (49) no sufrágio com o maior número de sempre de candidatos, rende o alemão Thomas Bach, que liderava o COI desde 2013.

No currículo, Kirsty Coventry conta com a presidência da Comissão de Atletas, entre 2018 e 2021, e foi membro da direção executiva (2018-2021) do COI, liderado pelo presidente cessante.

A sete vezes medalhada olímpica (duas de ouro) vai assumir a liderança do organismo olímpico a 23 de junho, cargo que vai acumular com a presidência da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar2026 e dos Jogos Olímpicos Brisbane2032.