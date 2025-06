Kirsty Coventry fez, esta segunda-feira, duplamente história. A ex-nadadora olímpica tornou-se na primeira mulher e na primeira pessoa africana a presidir o Comité Olímpico Internacional (COI).

Ao suceder ao alemão Thomas Bach, a zimbabueana será a décima pessoa a liderar o organismo, que já conta com 131 anos de história. Coventry, de 41 anos, vai comandar o COI nos próximos oito anos, podendo renovar o mandato por mais quatro.

Kirsty Coventry encontra-se no COI desde 2013. Já foi presidente da Comissão de Atletas (2018-2021) e membro da direção executiva (2018-2021).

«Hoje é um dia de alegria, ao passar a tocha a uma nova geração. Abre-se perante nós um novo capítulo, repleto de oportunidades, impulsionado por uma energia e um propósito renovados. É o momento de celebrar a vitalidade duradoura da nossa missão partilhada», afirmou Thomas Bach, que liderou o COI nos últimos 12 anos e que passou a ser presidente honorário da instituição.

Esta foi a corrida eleitoral com o maior número de candidatos de sempre. A africana, considerada a candidata da continuidade do trabalho de Bach, recolheu 49 dos 97 votos possíveis. O espanhol Juan Antonio Samaranch Jr. foi o segundo mais votado, com 28 votos. Sebastian Coe, britânico, fecha pódio, com apenas oito.

Kirsty Coventry já presidia à Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos da Juventude Dakar 2026 e dos Jogos Olímpicos Brisbane 2032. A sete vezes medalhada olímpica liderará o organismo também nos Jogos de Los Angeles de 2028.