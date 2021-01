Paulo Malico de Sousa apresentou esta segunda-feira à noite a demissão de coordenador do comité olímpico do Sporting por não concordar com algumas decisões do gabinete e a linha de trabalho do gabinete desde a saída de Miguel Alburquerque.

A insatisfação do professor universitário do ISCE, segundo foi possível saber, prende-se sobretudo com a saída de muitos atletas. Mesmo que cada caso seja um caso, e que nem todas as saídas tenham sido contra a sua vontade, ou tenham colocado em causa o desenvolvimento de estratégia desportiva, a verdade é que Pedro Malico de Sousa compreende que houve um claro desinvestimento no gabinete do comité olímpico e por isso resolveu sair.

O até aqui coordenador do gabinete olímpico tinha sido contratado há cerca de um ano e sai cerca de mês e meio depois de Miguel Albuquerque, que era o diretor geral das modalidades.