Um dia depois da conquista do título europeu de judo, na categoria -57kg, Telma Monteiro foi condecorada pelo primeiro-ministro com a medalha de mérito desportivo.

«É um motivo de grande orgulho, um exemplo extraordinário e um momento alto do judo nacional. Já tivemos medalhas e há perspetivas de mais. Significa que o judo cresceu e há sempre uma estrela que guia os outros todos, que neste caso é a Telma Monteiro, um exemplo extraordinário em Portugal, na Europa e no mundo», referiu António Costa na cerimónia, realizada na Altice Arena, palco dos Europeus de Judo.

«Esta medalha de mérito desportivo tem a ver com a carreira, com toda a vida da Telma Monteiro e tudo o que tem dado a Portugal e aos portugueses. Tivemos a felicidade de ver associada a esta entrega da medalha de mérito desportivo mais uma medalha de ouro, a sexta, neste campeonato», acrescentou o primeiro-ministro, que lamentou a ausência de público para aplaudir a conquista da judoca, por força das restrições impostas pela pandemia de covid-19.

«Se eu dei muito ao judo e a Portugal, o judo e Portugal também me deram muito. Sinto-me muito honrada. Juntar o título europeu a uma homenagem destas torna tudo ainda mais especial e memorável», referiu Telma Monteiro.

Para além do primeiro-ministro, António Costa, a cerimónia contou também com a presença do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, do presidente da União Europeia de Judo, Sergey Soloveychik, e do presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes.