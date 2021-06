O selecionador nacional de basquetebol, Mário Gomes, convocou 16 jogadores para a preparação dos jogos de qualificação para o Mundial 2023, numa concentração que arranca a 4 de julho.

A convocatória vai reduzir posteriormente para os 14 nomes definitivos, com vista aos jogos diante da Áustria e da Suécia, na «bolha» de Matosinhos, em agosto.

Portugal organiza a próxima janela (a segunda) da pré-qualificação da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), jogando a 12 e 16 de agosto com a Suécia e a 13 e 17 de agosto com a Áustria, a contar para o grupo C.