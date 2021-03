O fixo Tomás Paçó (Sporting, 20 anos) e o ala Silvestre (Benfica, 21 anos) estão em estreia nos convocados da seleção de futsal de Portugal para o jogo de preparação ante Marrocos e para os dois encontros de qualificação para o Euro 2022 ante a Noruega, confirmou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O selecionador Jorge Braz chamou 18 atletas, destacando-se ainda, face à última convocatória, os regressos do guarda-redes Bebé, do fixo Nilson Miguel, do ala Mário Freitas e do pivô André Galvão.

Em relação aos dois jogos contra a República Checa, de apuramento para o Euro, saem Márcio Moreira e Afonso Jesus, num grupo ainda privado dos lesionados Cardinal e Ricardinho.

Portugal joga contra Marrocos a 8 de abril, pelas 19 horas, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha. Depois, encontra a Noruega nos dias 12 (18h30) e 14 (18 horas), no mesmo palco.

A equipa das quinas lidera o grupo 8 de apuramento e vai procurar, frente aos nórdicos, confirmar o apuramento direto para o Europeu a disputar de 19 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022, nos Países Baixos, em Amesterdão e Groningen.

A concentração da comitiva nacional está agendada para 4 de abril.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Bebé (Leões Porto Salvo), Edu (Vina Albali Valdepeñas) e Vítor Hugo (SC Braga/AAUM);

Fixos: André Coelho (Barcelona), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);

Alas: Bruno Coelho (ACCS Futsal), Mário Freitas (AD Fundão), Miguel Ângelo (SC Braga/AAUM), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica) e Tiago Brito (Benfica);

Universais: Erick (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica);

Pivôs: André Galvão (Leões Porto Salvo) e Zicky (Sporting).