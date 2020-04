O Comité Olímpico da China doou oito mil máscaras aos atletas e técnicos integrados no programa de preparação olímpica, anunciou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).



Segundo o COP, a entrega surgiu na consequência de um pedido feito pelo organismo luso, a que os chineses deram a sua resposta afirmativa, num sinal de «grande empatia com o povo português e com a comunidade desportiva», explicou o presidente do Comité da China, Gou Zhongwen, citado em comunicado.



«Reunimos com urgência oito mil máscaras que serão enviadas ao vosso comité olímpico, através da Embaixada de Portugal em Pequim. Acreditamos que o vosso país e o seu povo vencerão a batalha [contra a pandemia]», acrescentou o dirigente.



O presidente do COP, José Manuel Constantino, mostrou-se «profundamente agradecido» ao comité chinês e à representação diplomática portuguesa em Pequim, que «agilizou os procedimentos de recolha e posterior envio de material», que será enviado para atletas e técnicos através das federações.