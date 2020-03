A Federação Internacional de Golfe (IGF) congelou o sistema de qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, após o cancelamento de torneios devido à pandemia de Covid-19.

O anúncio foi feito esta sexta-feira e contou com o apoio do Comité Olímpico Internacional. «À luz da atual crise de saúde relacionada com a pandemia do novo coronavírus e ao necessário cancelamento de torneios de golfe em todo o mundo, a IGF entende e apoia completamente o congelamento imediato do ‘ranking’ mundial de homens e mulheres”, refere a IGF em comunicado.

O sistema de qualificação para os Jogos de Tóquio termina, para homens e mulheres, na segunda quinzena de junho.

Refira-se que os torneios olímpicos de golfe são reservados a 60 jogadores e de acordo com o ranking da IGF, com base na hierarquia mundial.