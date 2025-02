O Sporting de Braga conquistou, este domingo, a medalha de ouro na Taça dos Clubes Campeões Europeus feminina de corta-mato, superando as espanholas do Bilbau AT e as turcas do Fenerbahçe.

Numa prova integrada no Crosse das Amendoeiras em Flor, em Albufeira, a equipa portuguesa terminou a prova no primeiro lugar, com 20 pontos. As espanholas ficaram em 2.º, com 30, os mesmos da formação turca, no 3.º lugar.

A portuguesa Mariana Machado, do Sporting de Braga, ficou em terceiro a nível individual, só atrás de Francine Niyomukunzi (Burundi), das italianas do Pro Patria (1.ª) e da turca Bahar Yildirim, do Fenerbahçe (2.ª).

O Sp. Braga, que em 2024 terminou em 2.º e que tinha vencido a prova pela última vez em 1993, fechou as contas com o 4.º lugar da espanhola Maria Forero e o 13.º posto de Laura Taborda, assegurando a subida ao lugar mais alto do pódio pela oitava vez.

Em masculinos, o Benfica conquistou a prata e o Sporting o bronze na Taça dos Clubes Campeões Europeus masculina, numa prova ganha pelos espanhóis do Playas de Castellón. A formação espanhola dominou e terminou em 1.º, com 10 pontos somados entre os seus três melhores atletas. O Benfica foi segundo com 28 e o Sporting terceiro com 32.

Rodrigue Kwizera (Burundi), do Playas de Castellón, venceu a prova a nível individual. O seu compatriota Thierry Ndikumwenayo, também da formação espanhola, ficou em 2.º. O queniano Charles Rotich, do Sporting, foi 3.º. Miguel Moreira, do Benfica, foi o melhor português, ao terminar no 8.º lugar.