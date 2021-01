O jogo entre Cabo Verde e a Alemanha, do Mundial de andebol, foi cancelado, devido a dois casos positivos ao novo coronavírus na seleção africana, confirmou hoje a federação internacional.

Com apenas 11 jogadores no Egito, onde se disputa o Mundial, Cabo Verde ficou assim sem o número mínimo de 10 elementos para defrontar a Alemanha, com a IHF a atribuir o triunfo por 10-0 aos germânicos.

No sábado, a federação cabo-verdiana já tinha anunciado que iria falhar a partida com a Alemanha, devido aos dois casos positivos.

No terceiro e último jogo da fase de grupos da competição, agendando para terça-feira, 19 de janeiro, Cabo Verde enfrenta o Uruguai.