Sporting e FC Porto anunciaram este sábado que estão disponíveis para terminar a temporada na liga de andebol, desde que esteja salvaguardada a saúde pública e enquanto existam datas disponíveis para realizar os jogos que faltam para definir o novo campeão. Os dois emblemas afastam, para já, a possibilidade de dar como concluída a prova sem campeão.

O FC Porto, em comunicado, começa por dizer que não tomou qualquer posição sobre a atual situação no andebol, e refere que tem estado a debater com todos os cubes e outros agentes, com «um espírito de grande abertura e solidariedade», sobre a grave situação provocada pela crise pandémica.

O Sporting, por seu lado, defende que «a melhor solução para o andebol é terminar as competições quando for possível», embora revele «alguma apreensão com alguns problemas, como por exemplo as dificuldades dos jogos nas ilhas, assim como a longa paragem que os clubes já enfrentam».

Recordamos que o FC Porto liderava a liga de andebol com 77 pontos, mais dois do que o Sporting, antes do início da fase de vencedores em que os pontos vão ser reduzidos a metade [em teoria, os dois emblemas estão separados por um ponto na nova fase).