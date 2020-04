A liga de andebol francesa confirmou esta terça-feira o final da temporada dos campeonatos em curso, face à pandemia da covid-19, e consagrou o Paris Saint-Germain como campeão na liga principal.

O comité da direção da liga decidiu anular as oito jornadas que faltavam disputar e fez valer a atual classificação, depois do presidente Emmanuel Macron ter anunciado o prolongamento do confinamento até 11 de maio e as restrições a eventos com público até meados de julho.

O PSG, invencível esta temporada, sagrou-se, assim, campeão, pela sexta temporada consecutiva, no principal escalão e garantiu a qualificação direta para a Liga dos Campeões da modalidade. O Nantes de Alexandre Cavalcanti e o Montpellier de Gilberto Duarte, a par do Nimes e do Toulouse, estão qualificados para a Liga europeia (ex-Taça EHF), mas os canarinhos ainda podem vir a ser convidados a disputar a principal prova de clubes.

Ficou ainda decidido que não haverá despromoções o que permite ao Tremblay de Pedro Portela, penúltimo classificado, de continuar no primeiro escalão.