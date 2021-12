O Benfica vai limitar a um máximo de mil pessoas a lotação dos jogos da modalidades de pavilhão a partir desta quinta-feira, 1 de dezembro.

Recorde-se que a nova normal da Direção-Geral da Saúde obriga à realização de testes em ambientes fechados que tenham mais de mil pessoas. Assim, os adeptos que pretendam assistir a jogos das modalidades na Luz estão dispensados de apresentar um teste negativo à covid-19, bastando-lhes o certificado digital.

No entanto, há uma exceção em dias de jogos de futebol no Estádio da Luz, nos quais a lotação máxima volta a subir. «Sempre que haja proximidade e coincidência com a realização de jogos de futebol no Estádio da Luz - onde é requerida a apresentação de testes antigénio para a sua assistência - os pavilhões retomarão nesses dias a sua lotação máxima», informa o Benfica.