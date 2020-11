A edição de 2021 do Tour Down Under, a prova de ciclismo com que arranca a temporada, foi cancelada devido às «complexidades e riscos» inerentes à pandemia de covid-19, anunciou a organização.

Em comunicado, os organizadores admitem que «as complexidades e os riscos, incluindo quarentenas e encerramento de fronteiras internacionais» se tornaram demasiado pesados para algumas equipas, «que enfrentaram uma época de 2020 stressante, desafiante e comprimida, que acabou mais tarde do que é normal».

A prova australiana, a primeira do calendário WorldTour a disputar-se em cada época, iria para a estrada em 19 de janeiro. Também a Cadel Evans Great Ocean Road Race, agendada para 31 de janeiro, foi cancelada.