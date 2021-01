O Benfica não tem qualquer guarda-redes (do plantel principal) disponível para a viagem à Suíça, onde no sábado defronta o Minerva Futsal para os 16 avos da Liga dos Campeões de futsal.

André Sousa já estava descartado devido a uma fratura na mão, e entretanto Diego Roncaglio e Martim Figueira testaram positivo à covid-19.

As alternativas do técnico Joel Rocha são assim Marco Tavares e João Sousa, da equipa de juniores, cuja inscrição foi autorizada pela UEFA dada a particularidade do caso.

«Foi uma semana completamente atípica para a nossa equipa de futsal. Infelizmente temos dois casos de COVID-19 e, para nosso azar, é numa posição muito específica. Viajaremos para a Suíça sem os nossos três guarda-redes, o André Sousa porque está lesionado, será operado, e o Diego Roncaglio e o Martim Figueira acusaram positivo. Na comitiva irão dois atletas juniores, o Marco Tavares e o João Sousa, vamos ajudá-los ao máximo, vamos tentar que tudo corra bem e toda a equipa estará solidária com estes miúdos», explicou Gonçalo Alves, team manager do Benfica, ao site do clube.